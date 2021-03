"Non è al meglio, lo dovremo valutare ancora oggi pomeriggio". Con queste parole, Andrea Pirlo aveva spiegato le condizioni di Gigi Buffon in merito ad un suo possibile utilizzo nella sfida di domani contro il Cagliari, fondamentale per rialzare la testa dopo l’eliminazione dalla Champions League. Il portiere non è comparso nella lista dei convocati diramata dal tecnico della Juventus e il club ha offerto dettagli in merito alle sue condizioni: Buffon soffre di lombalgia, per questo è stato risparmiato per la trasferta sarda.