Gigi Buffon lascia la Juventus. Secondo la Gazzetta dello Sport, il portiere ha detto no a due proposte provenienti dalla Serie A: lui non vuol giocare in Italia contro i colori tanto amati. Una è certamente l’Atalanta: Gasperini ci aveva già provato l’anno scorso e ha ribussato invano anche ora. Sull’altra (per ora) silenzio assoluto. Nelle ultime ore si è parlato di una richiesta della Roma sponsorizzata da Mourinho. Se dovesse decidere di continuare, ecco allora riprendere quota l’ipotesi di mete di grande richiamo e tradizione in Europa, ma anche soluzioni Oltreoceano. È il motivo per cui non va esclusa l’ipotesi MLS per un’esperienza di vita coinvolgente anche per la sua famiglia. Ma attenzione anche alla pista che porta in Medio Oriente.