Secondo quanto riporta Sky Sport, la Juventus è pronta ad estendere per una stagione ancora i contratti di Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini. A 42 anni il primo e 36 il secondo, si tratta dell'ennesimo attestato di stima che la società ha riservato ai due veterani: non a caso, proprio capitan Chiellini ha giocato un ruolo fondamentale e delicato nel corso delle trattative per il taglio degli stipendi, dimostrando nuovamente la sua unicità - in campo e fuori -.