Come racconta La Stampa, nonostante il silenzio dei dirigenti e di qualche giocatore, il quadro alla fine viene ricostruito, anche con “lettere nascoste” (in primis quella di Ronaldo che vuole tutti i soldi) a garanzia dei crediti dei giocatori per recuperare gli stipendi sospesi con la seconda manovra della primavera 2021. La trattativa questa volta è individuale: qualcuno non firma proprio - come Buffon, Morata e De Ligt - mentre altri accettano obtorto collo ("Non volevo perché non andavamo molto d’accordo - dice Dybala -, ma stavo trattando il rinnovo...").