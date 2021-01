In Juventus-Spal, quarto di finale di Coppa Italia in programma stasera alle 20.45 all'Allianz Stadium, Gigi Buffon giocherà da titolare al posto di Wojciech Szczesny. Un'occasione per provare a festeggiare con un giorno d'anticipo il suo 43esimo compleanno. In attesa di vederlo in campo stasera tra i pali della Juve, Buffon si è così espresso nel ventre dello stadio bianconero: "Quello di stasera è un match da dentro o fuori, in partite di questo tipo non esiste margine di errore: questo ci deve far alzare le antenne. La Spal giocherà pure in B ma ha il potenziale per tornare in A, potrebbe serenamente far parte del campionato maggiore. Si parte tutti con 11 teste e 22 gambe. I nostri miglioramenti rispetto alla batosta con l'Inter e dobbiamo confermarli. Nella vita e soprattutto nello sport non c'è nulla di scontato: le cose vanno guadagnate, possibilmente con merito. Regalo di compleanno? Mi farebbe felice!"