Ancora pochi mesi e il contratto di Gigi Buffon con la Juventus scadrà. Nulla di cui preoccuparsi, perché sia lui che la Juve hanno deciso di affrontare l'argomento a fine stagione, valutando passo passo il da farsi. Nel mentre, però, si è aperto uno scenario clamoroso, un'ipotesi alla Casillas post Real Madrid per il futuro: l'addio alla Juve per continuare a giocare. Una possibilità viva perché Buffon si sente ancora molto competitivo e in grado di giocare. Valutazioni in corso, il suo solito colloquio con Agnelli di fine stagione potrà far luce sul futuro.