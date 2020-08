Anche per le leggende, per chi ha segnato la storia recente del calcio arriva l’ora di dire basta. Ieri è stata la volta di Iker Casillas, portiere simbolo del Real Madrid e della nazionale spagnola con cui vinse un Mondiale. In carriera alzò anche tre Champions League, competizione in cui detiene un record. Casillas vanta il maggior numero di partita con la porta inviolata, ben 50. Tre in meno per Gigi Buffon, a 47 clean sheet, completa il podio Valdes (ex Barcellona) con 45.