“It’s not true that the players are not following the instructions of the staff.” [IG: viningjuveofficialpage] pic.twitter.com/LnhaRMZaqH — Bianconeri Zone (@BianconeriZone) May 12, 2021

Sono giorni tesi in casa Juve per una rincorsa alla qualificazione alla prossima Champions League che si fa sempre più delicata. Gigi Buffon - riporta Goal.com - oggi è stato raggiuntoda una delegazione di ultras della Juventus."Non è vero che non seguiamo Pirlo, ve lo dico perché sono tutti i giorni al campo e mi alleno con loro! Speranze di andare in Champions? Per forza, siamo ancora in piedi".