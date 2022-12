o almeno questo è ciò che si auspica la Procura federale dopo aver chiesto il ricorso per revocazione della decisione del 17 maggio della Corte d’Appello (che confermò la sentenza del 15 aprile dal tribunale federale).. Se si concretizzasse la prima ipotesi, si riaprirebbe quindi a tutti gli effetti il processo legato alle plusvalenze. Come riporta il Corriere dello Sport,, visto che tutti i club coinvolti e di conseguenza i dirigenti furono assolti.Adesso però, la procura, scrive il quotidiano, è convinta di aver trovato la pistola fumante eAlla Juventus verrà contestata probabilmente la violazione degli articoli del codice di giustizia sportiva 4.1 (quello delle lealtà e della correttezza), 31 (illecito amministrativo) e 14 comma 1 lettera C (“aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali”). Proprio su quest'ultimo tema infatti si sofferma il quotidiano.Probabile che a differenza di otto mesi fa, non saranno richieste solo multe e inibizioni per i dirigenti ma anche punti di penalizzazione, puntando così a una pena esemplare.