Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi non possono che essere dedicate, oltre che all'Inter che continua la rincorsa verso le posizioni di vertice in Serie A, al ko interno della Juventus per mano dell'Atalanta.La Gazzetta dello Sport, in particolare, offre un eloquente raffronto: in alto "Juve tutto nero", al centro "Inter tutto bello".Il Corriere dello Sport accenna anche alle vicende extra-sportive che stanno riguardando l'ambiente bianconero: "Crisi Juve senza fine, CR7 il contratto segreto".Infine c'è l'apertura di Tuttosport: "Urlo Dea, bufera Juve".