Lafa il pieno dalle cessioni degli esuberi e si prepara ad incassare una quarantina di milioni entro Ferragosto. Un extra-budget che potrebbe permettere ai bianconeri di regalare a Maxun altro centrocampista. Vero che buona parte di questi introiti serviranno per sistemare alcune situazioni pregresse, ma una parte tornerà comunque utile per finanziare il mercato in entrata. Lo riporta Tuttosport.