Dal sito ufficiale dell'Ajax, le condizioni di Antony, tra le altre obiettivo di mercato della Juventus:



"L'allenatore Erik ten Hag dovrà fare a meno di Antony almeno fino alla fine di aprile. C'è la possibilità che l'attaccante non giocherà più in questa stagione. La scorsa settimana, l'esterno destro ha dovuto lasciare il campo in barella durante la gara di qualificazione ai Mondiali tra Bolivia e Brasile. Un ulteriore esame in Olanda ha mostrato lunedì che l'infortunio alla caviglia destra è più grave di quanto si pensasse inizialmente. Di conseguenza, il brasiliano non sarà disponibile per il prossimo futuro".