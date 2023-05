Brutto infortunio per Mattia: è successo al 30' del primo tempo di, in un contrasto di gioco con un avversario. Il terzino classe 1992 si è subito accasciato a terra, dopo un movimento innaturale del ginocchio destro, con i compagni che hanno immediatamente allertato la panchina e chiesto il cambio.Raggiunto dallo staff sanitario bianconero, Mattia è stato caricato in barella per essere accompagnato fuori dal campo, quasi in lacrime. Sul terreno di gioco al suo posto Juan. Ora rimane da valutare l'esatta entità dell'infortunio, che dalla prima diagnosi parrebbe essere una distorsione.