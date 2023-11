I due incontri in campionato della scorsa stagione con ilhanno lasciato pessimi ricordi alla, sconfitta in entrambe le occasioni (1-0 all'andata, 0-2 al ritorno). Sorridono, invece, i precedenti in: cinque incroci, con due pareggi e tre vittorie, una nel gennaio scorso. Eccoli qui sotto.Monza-Juve 1-1 (Boninsegna (J); Braida (M)) 29 agosto 1976Monza-Juve 0-1 (Virdis (J)) 7 settembre 1978Juve-Monza 1-1 (Antonelli (M); Manfredonia (J)) 28 agosto 1985Monza-Juve 0-1 (Briaschi (J)) 27 agosto 1986Juve-Monza 2-1 (Kean (J); Valoti (M); Chiesa (J)) 19 gennaio 2023