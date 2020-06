Piove sul bagnato. La, attraverso il suo sito ufficiale,, rientrati in giornata da Roma."Dopo essere rientrata a Torino da Roma nel primo pomeriggio, la Juventus ha raggiunto il JTC Continassa per iniziare la preparazione verso il ritorno della Serie A, lunedì sera a Bologna. Seduta di scarico per chi è sceso in campo all’Olimpico, mentre esercitazioni tecniche e partita per il resto della squadra. Gli accertamenti diagnostici effettuati questo pomeriggio presso il J Medical hanno evidenziato:Prosegue il lavoro personalizzato per Chiellini e Higuain. Allenamento in programma sabato nel pomeriggio".TEMPI DI RECUPERO - Settimane complicate, dunque, per Maurizio Sarri. Che dovrà gestire un'emergenza di uomini oltre a quella del morale, a terra dopo la sconfitta in Coppa. Qui i tempi di recupero di Alex Sandro . Per conoscere la situazione di