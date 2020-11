Secondo il Daily Mirror Pep Guardiola ha chiesto al Manchester City il rinnovo del contratto per Raheem Sterling e Kevin De Bruyne, entrambi in scadenza nel 2023. Lo stesso Guardiola ha appena firmato un ricco rinnovo. ​Questo il comunicato del club, che aggiunge: "Il contratto, che ora scade nell'estate del 2023, vede l'impegno di Guardiola per il City esteso a sette anni dal suo arrivo nel 2016. Da quando è arrivato al Manchester City, Pep ha avuto un effetto trasformativo sullo stile di gioco del Club e ha guidato la squadra verso otto importanti trofei, stabilendo una serie di record significativi lungo la strada. In totale, la squadra ha vinto 181 delle 245 partite sotto la sua guida - una percentuale di vittorie del 73,87 percento - vincendo un pezzo d'argento ogni 31 partite che ha supervisionato".