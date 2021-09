Non arrivano buone notizie per la, dalla nota diffusa da- la cassaforte della famiglia Agnelli - per commentare i numeri della semestrale: "Attualmente, per l’esercizio 2021/2022, che è ancora gravemente colpito dagli effetti diretti e indiretti della pandemia, si prevede una perdita significativa. Nell’ipotesi di un sostanziale ritorno alla normalità del del contesto economico generale entro la seconda metà del 2022, e grazie alle azioni intraprese nell’ultimo esercizio per razionalizzare i costi e recuperare i ricavi che hanno efficacia nel medio periodo, il risultato operativo e il cash flow di Juventus sono attesi in miglioramento a partire dall’esercizio 2022/2023".