L'ammonizione di Cambiaso al ventesimo minuto di Frosinone-Juve costringe l'esterno italiano a saltare la sfida contro la Roma, in programma domenica prossima. Cambiaso era diffidato e quindi sarà squalificato per la prossima giornata. Gli altri giocatori diffidati in casa bianconera sono Danilo, Locatelli e Gatti.