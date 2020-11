1









Una Juve brutta e lenta, che ha sofferto con un Benevento chiuso a riccio. La Gazzetta dello Sport spiega perché si è arrivati a un risultato del genere: "Tutto il secondo tempo è una confusione e, per la prima volta, sembra che i giocatori non si divertano. Dybala non prende il comando, Morata sbuffa e protesta fino all’espulsione folle dopo il 90’, e i cambi peggiorano la situazione: Kulusevski s’intristisce in entrate a testa bassa, Bentancur è quasi in depressione, palla a chi la prende. Invece i nuovi esaltano il Benevento che sposta i giocatori da un ruolo all’altro come niente fosse e chiude con un 5-3-2 impermeabile. Quinto pari Juve in 9 turni (non succedeva dal 2001). E mal di trasferta (una vinta nelle ultime 9) che si aggrava. Ora l’ultima cosa da fare è mettersi a rimpiangere Sarri. La prima, invece, ripensare qualcosa su posizioni, turnover schemi d’attacco. Prima che si faccia tardi".