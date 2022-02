La Juventus è proprietaria di Matteo Brunori, attaccante classe 1994 in prestito per questa stagione al Palermo. Tuttavia stando a quanto riporta Il Corriere dello Sport non ci sarebbero particolari problemi a trovare l'intesa tra il club siciliano e la Vecchia Signora per continuare il prestito tra i due club. Ma prima il Palermo dovrebbe raggiungere la promozione in Serie B la prossima stagione. Brunori potrebbe infatti avere già chiamate dalla Serie B l'anno prossimo visto l'ottimo rendimento fin qui con il Palermo.