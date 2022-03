Matteo Brunori nella storia del Palermo. L'attaccante italo-brasiliano di proprietà della Juve ha segnato ancora nel 3-0 che ha visto la squadra siciliana imporsi contro la Vibonese. Per lui si è trattata della 16esima rete in campionato, che gli ha regalato lo scettro di miglior marcatore in Serie C con la maglia rosanero (ex aequo con Firmino Elia). Decisamente un buon momento per lui, che fa sorridere anche i bianconeri: grazie a questo exploit, reso possibile anche dal gioco offensivo proposto dal tecnico Baldini, il suo valore di mercato si è praticamente triplicato.