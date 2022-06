Ora è sulla bocca di tutti, ora tutti lo vogliono. Matteo Brunori ha trascinato il Palermo in Serie B con 29 gol e anche la Serie A ha messo gli occhi su di lui. Di proprietà della Juventus, potrebbe arrivare per lui presto anche il doppio salto di categoria: c'è la Cremonese che lo chiama e spinge per averlo. Anche Samp e Salernitana interessate. Lo riporta la Gazzetta.