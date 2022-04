Matteo Brunori meglio di Lewandowski e Benzema. L'attaccante di proprietà della Juve si è reso protagonista anche nel fine settimana appena trascorso, rifilando con il suo Palermo una doppietta al Picerno che gli ha consentito di balzare in vetta alla classifica dei marcatori del girone C di Lega Pro con 23 reti. Per il classe 1994 italo-brasiliano sono già 16 i gol segnati in questo 2022: finora nessuno ha saputo fare meglio di lui nei campionati professionistici europei, nemmeno bomber del calibro di quelli di Bayern Monaco e Real Madrid.