Il Manchester United ha fatto di tutto per portarlo all'Old Trafford e, alla fine, c'è riuscita. Il rapporto di mercato tra Bruno Fernandes (allo Sporting, ma ex Udinese e Sampdoria) e i Red Devils si protrae da quest'estate, con la Juventus stessa che ha seguito l'operazione da diretta interessata. Un nuovo centrocampista a Manchester, infatti, spinge sempre più Paul Pogba alla porta e Paratici è pronto a riportarlo a Torino. Come riporta Tuttosport, i bianconeri sperano che - dopo questo acquisto - il prezzo di Pogba possa aggirarsi tra gli 80 ed i 100 milioni, con la consapevolezza che ormai il rapporto tra il club ed il francese si sia definitivamente deteriorato.