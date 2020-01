Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il Barcellona è ad un passo dal chiudere la trattativa per Francisco Trincao, in forza ai portoghesi del Braga. L'esterno classe '99 era stato a lungo trattato anche dalla Juventus, che però si è vista sorpassare dal club catalano proprio nelle ultime ore. Il talento portoghese, in questa stagione con il Braga, ha segnato tre reti (due in campionato ed uno in Europa League) servendo anche altrettanti assist, numeri che certificano un futuro promettente, come anche la convocazione fissa nell'U21 del Portogallo.