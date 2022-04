C'è un dato riguardante la difesa (ma non solo) che dovrebbe far riflettere in modo particolare Massimiliano Allegri in vista degli ultimi impegni stagionali. La Juventus ha subito sette dei dieci gol incassati nel girone di ritorno su situazione di palla inattiva: solo il Sassuolo (nove) ne ha subiti di più da fermo in Serie A TIM nel parziale (a quota sette anche Cagliari, Verona e Salernitana).