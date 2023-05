Le parole di Sergio, riportate da Tuttosport:«Non dimentico quella notte, la porterò con me tutta la vita. Voglio precisare per l’ennesima volta che non sapevamo dei 39 morti, sapevamo soltanto di uno. Ci fu la riunione in Uefa, si presentò Boniperti che sapeva dei 39 morti, lui disse che non voleva giocare. L’Uefa, però, impose di giocare e allora Boniperti venne nello spogliatoio e disse che purtroppo era morto un tifoso. Siamo venuti a conoscenza dei 39 morti in albergo».