Uno la stella ce l’ha impressa allo Stadium, insieme ad altre 49 leggende della; nella zona in cui l’impianto comincia a curvare e da tribuna ovest diventa tribuna nord. L’altro, invece, vede la propria brillare nella costellazione denominata “Wonderkids”, i giovani talenti di prospettiva. Entrambi sono accomunati da un cognome per nulla banale per i tifosi di Madama:Storia che è cominciata a inizio 2023 con il trasferimento dal Defensor Sporting, squadra uruguaiana, all’Under 16 della Juventus.Architetti dell’operazione sono stati Matteoe Massimiliano. Il primo, capo degli osservatori, l’ha seguito in Uruguay, preso appunti e dato il via libera: sì, è il profilo giusto. Il secondo (direttore del settore giovanile), invece, ha definito tutti i dettagli per portarlo a Torino. Un’operazione che ha portato in casa bianconera uno dei difensori centrali più promettenti della sua generazione, classe 2007. Grande fisicità, non teme l’uno contro uno e lì dietro è una certezza per il proprio portiere e tutti i compagni di squadraNon è un caso, dunque, che la dirigenza bianconera, al naturale scadere del contratto, il 30 giugno 2023, abbia, durata massima del contratto per un calciatore minorenne. Come si dice in questi casi:. Un rinnovo che non è stato scontato perché le qualità di Alfonso Montero non sono passate inosservate ai top club europei: su di lui erano piombatee, soprattutto,che fino all’ultimo ha provato a inserirsi nelle trattative.Niente da fare e, in questo, un peso l’ha avuto anche papà Paolo, quasi a ricordare:E proprio le strade dei due potrebbero incrociarsi. Alfonso comincerà la prossima stagione in Under 17, solo un gradino sotto la Primavera. Chissà, quindi, che già il prossimo anno qualche comparsata in Under 19 non possa avvenire. Ma nel caso, attenzione: nessuno sconto, anzi.