Il terzino brasiliano classe '96 Gasolina Wesley si ritrova ancora una volta tra i grandi. Arrivato alla Juventus nel mercato invernale dal Verona, Wesley era stato aggregato all'Under 23 di Fabio Pecchia, nelle ultime due partite è stato convocato nella squadra A da Maurizio Sarri. Prima di essere inserito nella lista per la partita di domani alle 15, infatti, il brasiliano era stato chiamato già per la trasferta di San Siro contro il Milan nella semifinale di Coppa Italia. Un'altra chiamata importante per il giocatore che tra i grandi può acquistare esperienza in vista del futuro.