Sandro Tonali rischia di saltare il match di domenica tra Juve e Verona all'Allianz Stadium. Il centrocampista, seguito proprio dai bianconeri sul mercato, è alle prese con un problema muscolare e rischia il forfait. Paratici è in contatto con Cellino per il forte centrocampista che sta stupendo tutti alla sua prima stagione in Serie A. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, però, il patron delle Rondinelle avrebbe rifiutato un'offerta da 50 milioni di euro da parte della Fiorentina nel mercato di gennaio. Se la Juve vuole andare fino in fondo è avvisata. Domenica però potrebbe non esserci la possibilità di vederlo da vicino.