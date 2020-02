Your browser does not support iframes.

Pur non sfoderando una prestazione particolarmente brillante (come di consueto del resto nell'ultimo periodo…), la Juve batte il Brescia per 2-0 smorzando così, almeno per qualche giorno, le critiche piovute di recente sui ragazzi di Maurizio Sarri e sullo stesso allenatore toscano. I tifosi bianconeri più attivi sui social network, dopo la partita dell'Allianz Stadium, si concentrano in particolare sui due temi: il sorprendente assist di tacco di Blaise Matuidi - uno dei giocatori solitamente più criticati - per il gol messo a segno da Juan Cuadrado, e il rientro in campo di Giorgio Chiellini dopo il lunghissimo infortunio, che ha emozionato molti.