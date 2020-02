Buon #JuveBrescia al signor Silvio Fassone.

Un tifoso specialissimo, un tifoso... centenario! pic.twitter.com/68fbaiyQZr — JuventusFC (@juventusfc) February 16, 2020

Sulle tribune dello Stadium c'è un tifoso speciale per la sfida con il Brescia. "Specialissimo" come scrive l'account Twitter della. Per l'occasione, la Juventus ha deciso di premiare la sua costanza e la sua forza di volontà con una maglia personalizzata con il suo nome e il numero 100. Silvio la mostra fiero davanti all'obiettivo, e questo Juve-Brescia per lui ha un sapore speciale.