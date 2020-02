Chi si rivede... Giorgio Chiellini è tornato ufficialmente nella lista dei convocati per la partita di domani della Juventus alle 15 contro il Brescia. Il difensore bianconero e della Nazionale sta recuperando dall'infortunio che l'ha fermato per quasi tutta la stagione, l'obiettivo è quello di tornare in forma per giocare la partita del 1° marzo contro l'Inter tra circa due settimane. Intanto il difensore, dopo aver giocato un'amichevole nei giorni scorsi per testare la forma fisica, è tornato tra i convocati di Maurizio Sarri.