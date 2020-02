L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul momento in casa Juve che oggi sfida il Brescia all'Allianz Stadium senza Cristiano Ronaldo. "​Ci sono gli ottavi di Champions all’orizzonte e in mezzo il redde rationem con Antonio Conte all’Allianz - scrive il quotidiano -: il momentino è delicato, l’aria elettrica. Così, d’accordo con lo staff tecnico, Ronaldo sapeva di doverne saltare una, nonostante la forma super. Dopo l’allenamento pomeridiano, si è scelto per il riposo già in questo turno, non sabato prossimo con la Spal. E pazienza per i record da mordere: Ronaldo veniva da dieci partite di fila in gol e a undici avrebbe raggiunto Quagliarella e Batistuta, gli unici a riuscirci nel nostro campionato".