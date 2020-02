Prima volta all'Allianz Stadium per Mario Balotelli. Da quando il nuovo stadio bianconero è stato inaugurato nel 2011 Mario non ha ci ha mai giocato. Eppure Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Balotelli ha segnato le sue prime reti contro la Juve a Torino il 30 gennaio del 2008, quarti di finale di ritorno della Coppa Italia. L’andata si era chiusa sul 2-2 e lui segnò una doppietta che consentì ai nerazzurri allenati da Roberto Mancini di superare il turno (vittoria 3-2). Poi altri due gol in campionato: il 18 aprile del 2009 (risultato finale 1-1) e il 5 dicembre 2009, Juventus-Inter 2-1.