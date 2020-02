E' durata pochi minuti la partita di Miralem Pjanic contro il Brescia. Il centrocampista della Juventus è entrato al 66' ma poco dopo si è toccato l'inguine per un problema muscolare che non gli ha permesso di continuare la partita. Appena 7' in campo e tanta rabbia per il bosniaco, che è stato sostituito da Matuidi con Bentancur ritornato nel ruolo di regista dopo essersi spostato da mezz'ala con l'inserimento di Miralem. Sarri non ha voluto rischiarlo soprattutto in vista dello scontro diretto con l'Inter del 1° marzo.