La Juve ha comunicato con una nota sul proprio sito ufficiale la partenza della vendita dei biglietti per la gara in casa con il Brescia dedicata ai tifosi iscritti alla Membership.



IL COMUNICATO - Alle 15 l'Allianz Stadium aprirà le porte per la gara contro il Brescia. Da oggi sono a disposizione i tagliandi, solo per gli iscritti alla Membership. Questo il calendario, nel dettaglio:



Dalle 10:00 alle 23:59 martedì 4 febbraio solo J1897 Member



Dalle 10:00 alle 23:59 di mercoledì 5 febbraio estesa anche ai Black&White Member".