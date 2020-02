Your browser does not support iframes.









di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

La Juve porta a casa i tre punti contro il Brescia: vittoria per 2-0 grazie alle reti di Paulo Dybala e Juan Cuadrado. Bianconeri in vantaggio nel primo tempo grazie alla punizione dell'attaccante argentino che approfitta pure della superiorità numerica arrivata per l'espulsione di Ayé per fallo su Ramsey. Brescia brillante nel primo tempo ma, complice anche l'inferiorità numerica, meno pericoloso nella ripresa quando Cuadrado chiude i conti, mandato in porta da un gran colpo di tacco di Matuidi, entrato in campo al posto di Pjanic la cui partita è durata appena 6 minuti. E' lo stop del bosniaco l'unica brutta notizia di giornata per i bianconeri, che ora attendono news in vista dei match contro Lione e Inter.



Nella gallery le pagelle di Brescia-Juve