Primato o crisi: la Juventus di Maurizio Sarri affronta senza mezzi termini l'impegno dell'Allianz Stadium contro il Brescia di Diego Lopez, in programma alle 15 e valido per la 24esima giornata di Serie A. I bianconeri arrivano da un periodo difficile, con due ko, contro Napoli e Verona, e un pari, contro il Milan, nelle ultime quattro partite: oggi hanno solo un risultato possibile, per mantenere il primo posto e magari approfittare dello scontro diretto tra Inter e Lazio, seconda a pari e terza a meno uno, che si affrontano stasera nel posticipo dello Stadio Olimpico. Juve che si presenta priva di Cristiano Ronaldo, autore di 11 reti nelle ultime 7 partite ma rimasto a casa per riposare in vista del rush finale.



LE FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Rabiot, Bentancur, Ramsey; Cuadrado; Dybala, Higuain. All. Sarri

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Dessena, Bjarnason; Zmrhal; Balotelli, Ayé. All. Lopez