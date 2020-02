Il Brescia non arriva nella miglior condizione possibile alla partita di domani contro la Juventus, Diego Lopez con le scelte contate, fa la conta degli assenti, tanti ed in ruoli chiave. ​Joronen, Cistana, Tonali e Torregrossa, infatti, non saranno della partita. Questo l'elenco dei convocati ufficiali del Brescia:



2  Sabelli

3  Mateju

6  Ndoj

7  Spalek

8  Zmrhal

9  Donnarumma

12  Andrenacci

14  Chancellor

18  Ayé

19  Mangraviti

22 Alfonso

23 Skrabb

24  Viviani

25  Bisoli

26  Martella

27  Dessena

29 Semprini

31  Bjarnason

45  Balotelli