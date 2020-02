Your browser does not support iframes.

Non c'è Cristiano Ronaldo tra i convocati di Maurizio Sarri per la partita della Juventus domani contro il Brescia alle 15. Presente Giorgio Chiellini, che sta completando il recupero per tornare in piena forma. Queste, le novità sostanziali dei bianconeri, pronti a scendere in campo all'Allianz Stadium contro il Brescia. Il calcio d'inizio è fissato per le 15.



DOVE VEDERLA - La partita sarà visibile ​su Sky Sport Serie A (canale 202), e Sky Sport (canale 251), l'emittente satellitare che ha in esclusiva la Serie A.



PROBABILI FORMAZIONI - Le scelte di Sarri? Sono nella nostra gallery dedicata.