Primato o crisi: la Juventus di Maurizio Sarri affronta senza mezzi termini l'impegno dell'Allianz Stadium contro il Brescia di Diego Lopez, in programma alle 15 e valido per la 24esima giornata di Serie A. ​Il tecnico toscano torna dunque al 4-3-3, oltre all'espediente Ramsey nel trio di centrocampo. Cuadrado confermato esterno alto.



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Rabiot, Bentancur, Ramsey; Cuadrado; Dybala, Higuain. All. Sarri

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Mangraviti, Chancellor, Martella; Bisoli, Dessena, Bjarnason; Zmrhal; Balotelli, Ayé. All. Lopez