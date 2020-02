L'obiettivo numero uno contro il Brescia è ripartire con la marcia giusta dopo la sconfitta di Verona nell'ultimo turno di campionato e il pareggio di San Siro nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Qualche novità per la squadra di Sarri, che non ha convocato Ronaldo e ha riportato in panchina Giorgio Chiellini. Fuori De Ligt e Pjanic, dentro Rugani e Bentancur., insieme a lui i guardalinee Mondin e Bottegoni; il quarto uomo è Pezzuto. Al Var Giacomelli assistito dall'Avar Ranghetti.