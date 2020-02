di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Maurizio Sarri parla in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Brescia: "A livello di stimoli penso possa essere motivo di ulteriori motivazioni, era palese fin dall'inizio che questo sarebbe stato un campionato diverso e dobbiamo trovare stimoli da questa situazione, potremmo giocarci il campionato fino alla fine e può essere motivo di grandi motivazioni".



LAZIO-INTER - "Partita importante ma non determinante, noi dobbiamo pensare alla nostra, fare il più punti possibili e stop senza guardare le altre, il percorso è ancora lungo, partita non determinante".



GOL SUBITI - "Il problema della passività si risolve con più aggressività, non c'è un sistema difensivo che funziona senza attenzione e aggressività, a noi succede in maniera strana perché non è così con continuità, in certi momenti dobbiamo alzare il livello".



BERNA - "Non è ancora con il gruppo, le notizie sono che potrebbe rientrare la prossima settimana".



PRESSIONI - "Sulla prestazione di San Siro non sono d'accordo. Abbiamo fatto bene per 70 metri di campo ma abbiamo abbandonato gli attaccanti a loro stessi. Anche rivedendo la partita abbiamo fatto uscite di grande livello, rispetto alla partita precedente abbiamo fatto passi in avanti, però gli attaccanti li abbiamo un pò abbandonati. Il momento negativo finisce con la partita diVerona, abbiamo perso con una brutta prestazione, non dovrebbe mai succedere ma succede un po a tutti, siamo la Juve ed è tutto amplificato, i giocatori dovrebbero essere nelle condizioni di saperlo e reggere bene queste pressioni".



