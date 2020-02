In tanti si sono sorpresi leggendo l'esclusione di Cristiano Ronaldo dalla lista dei convocati per la partita di domani della Juventus contro il Brescia. Maurizio Sarri, d'accordo con l'attaccante portoghese, ha deciso oggi di tenerlo fuori per farlo riposare in vista dell'entrata nella fase decisiva della stagione, quando poi ricomincerà anche la fase a eliminazione diretta della Champions League. Il turno di riposo che l'allenatore bianconero ha concesso a CR7 non era stato programmato, ma è stato concordato oggi. Si tratta di una semplice decisione presa per permettergli di ricaricare le batterie dopo aver saltato una sola partita da inizio dicembre.