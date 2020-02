Non c'è Cristiano Ronaldo tra i convocati di Maurizio Sarri per la partita della Juventus domani contro il Brescia alle 15. Presente Giorgio Chiellini, che sta completando il recupero per tornare in piena forma in vista della seconda parte di stagione, la più importante nella quale la Juventus partirà all'assalto della Champions oltre che continuare il testa a testa con l'Inter nella corsa scudetto.



Ecco la lista dei convocati di Maurizio Sarri:

1. Szczesny

2. De Sciglio

3. Chiellini

4. De Ligt

5. Pjanic

8. Ramsey

10. Dybala

12. Alex Sandro

13. Danilo

14. Matuidi

16. Cuadrado

19. Bonucci

21. Higuain

24. Rugani

25. Rabiot

30. Bentancur

31. Pinsoglio

35. Olivieri

42. Wesley

77. Buffon