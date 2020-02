Juventus e Brescia scendono in campo oggi all'Allianz Stadium alle ore 15.00. Segui qui le zone d'azione della partita, la heatmap dei calciatori bianconeri e dove toccano la palla con i dati offerti da Opta. La Juventus è imbattuta nelle ultime otto partite contro il Brescia in Serie A: sette successi e un pareggio per i bianconeri. La Juventus è imbattuta in casa in Serie A contro il Brescia: 17 vittorie e cinque pareggi in 22 sfide – tra le squadre contro cui le Rondinelle non hanno mai vinto in trasferta, la Vecchia Signora è quella affrontata più volte.