Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha reso i noti numeri e statistiche della partita delle 15 contro il Brescia. I bianconeri hanno un fattore casa a dir poco significativo.



FATTORE CASA - La Juventus ha ottenuto 31 punti sui 33 disponibili in partite casalinghe in questa stagione, grazie a 10 vittorie e un pareggio: solo il Liverpool (13 successi su 13) ha fatto meglio nei maggiori cinque campionati europei.



POSSESSO PALLA - La Juventus è la squadra con il possesso palla più alto in questo campionato (59%): in tutti i suoi tre anni al Napoli, Maurizio Sarri ha avuto la squadra col miglior possesso in Serie A, nella scorsa Premier League solo il City di Guardiola ha fatto meglio (68% vs 63,4%).