Giorgio Chiellini è stato convocato per la sfida contro il Brescia ma non scenderà in campo contro la squadra di Lopez. Sarri l'ha chiamato in un momento delicato per la squadra bianconera, un momento nel quale la Juve ha bisogno assoluto di compattezza e chi meglio del capitano può aiutare i bianconeri a fare gruppo. Giorgio non scenderà in campo contro il Brescia, ancora è troppo presto. La Juve conta di rivederlo in campo per la partita contro il Lione il 26 febbraio o al più tardi contro l'Inter il 1 marzo, nel big match scudetto dello Stadium.