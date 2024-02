Juventus, il futuro di Chiesa e Vlahovic

Da Yildiz a Bremer, il punto sul mercato

Juventus, chi parte? Le percentuali

Federico Chiesa, probabilità di permanenza: 50%

Dusan Vlahovic, probabilità di permanenza: 70%

Adrien Rabiot, probabilità di permanenza: 50%

Kenan Yildiz, probabilità di permanenza: 95%

Gleison Bremer, probabilità di permanenza: 80%

Alex Sandro, probabilità di permanenza: 0%

Nel momento storico che vive la Juventus, così come del resto è anche per tutte le altre squadre in Serie A, non esistono incedibili anche se qualcuno, oggi sembra "intoccabile" mentre altri sul punto di partire in estate. Tra i tanti movimenti che ci saranno in casa bianconera, non vanno escluse cessioni e addii eccellenti. Il più chiacchierato, a maggior ragione dopo la vittoria al fotofinish con il Frosinone, è Federico Chiesa: rinnova, resta o va? Nonostante dirigenza e agente del giocatore, Ramadani, siano in costante contatto, gli scenari sono tutti aperti.Chiesa però non è l'unico con il futuro incerto o da cui la Juventus può monetizzare. Ci sono diverse situazioni (e giocatori) che possono cambiare le strategie della Juventus sul mercato in vista della prossima stagione come spiegato da Tuttosport. Per quanto riguarda Vlahovic, il problema non è tanto la scadenza (2026) quanto il costo molto elevato dell'accordo, con uno stipendio a salire: di spalmare al momento non se ne parla, ma pure con l'agente Ristic i contatti sono settimanali e a un'intesa si potrà lavorare in primavera.Yildiz è considerato da Giuntoli un elemento sul quale costruire la Juventus del futuro e il prezzo che fa il club è talmente alto da lasciare tranquilli i tifosi. Per Bremer, di fronte a una proposta economicamente indecente, dai 70 milioni in su, sarebbe impossibile per la Juventus non aprire le orecchie e ascoltare. Adrien Rabiot è davvero legato alla Juventus e a Torino. Il ritorno in Champions può essere un buon motivo per restare. Ma il contratto scade a giugno e in mezzo c'è l'Europeo che può cambiare gli equilibri.